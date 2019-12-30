На Гаванской улице на тротуар обрушилась часть балкона

На Гаванской улице на тротуар обрушилась часть балкона
На Гаванской обрушилась часть балкона многоэтажки. Фото: скриншот группы "Сделай район лучше"

С балкона дома на Гаванской улице в Василеостровском районе обрушилась штукатурка на тротуар

Часть балкона обрушилась в жилом доме на Гаванской улице, 34, сообщили в группе «Сделай район лучше» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по снимкам, которые опубликовали очевидцы, обрушившуюся на тротуар штукатурку убирают сотрудники ЖКС и трактор. На балконах работают промышленные альпинисты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице на пересечении Долгоозерной и Парашютной улиц на проезжую часть с грузовика рухнула бетонная плита. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что плита слетела с большегруза во время поворота.

балкон обрушение штукатурки штукатурка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Реконструировать СКК будет «СКА-Арена»
В Киришах задержали мужчину, который напал на продавщицу в магазине
Съезды к «Лахта Центру» построят за 4 млрд рублей
На Гаванской улице на тротуар обрушилась часть балкона
В Госдуме предложили сравнять зарплаты депутатов со средней по стране
Скворцова заявила о росте продолжительности жизни в России
Прокуратура выявила нарушения в работе ПСПбГМУ им. Павлова
Открытие катка у Планетария на Обводном перенесли