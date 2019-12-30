В Киришах задержали мужчину, который напал на продавщицу в магазине

В Киришском районе Ленобласти задержан гражданин, который напал на продавщицу в продуктовом магазине.

К наряду вневедомственной охраны, находившемуся на маршруте патрулирования, обратилась прохожая, которая сообщила о том, что в продуктовом магазине на улице Строителей в городе Кириши мужчина напал на продавщицу, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Женщина рассказала, что один из посетителей попытался пронести через кассовый узел продукты, не заплатив за них. Когда продавщица попыталась остановить правонарушителя, тот нанес ей телесные повреждения, а затем сразу же выбежал из помещения и скрылся. Получив описание преступника, наряд группы задержания сразу же приступил к его розыску. Работая по «горячим» следам, через пять минут после случившегося нападения, наряд вневедомственной охраны увидел около дома №28 на улице Строителей мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым злоумышленником. Заметив патрульный автомобиль, гражданин попытался убежать, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного сотрудникам территориального отдела полиции.

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