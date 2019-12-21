В Колпино охотник напал на охранника «Транснефти»

ЧОПовец запрещал охотнику стрелять возле объекта «Транснефти». В результате охранник газопровода оказался ранен. Как выяснилось позже — своим коллегой.

Инцидент произошел утром в пятницу, 20 декабря, неподалеку от нового СИЗО «Кресты». В правоохранительные органы обратился охранник «Транснефти», рассказавший, что он и его напарник подверглись обстрелу. Позже коллегу звонившего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пострадавший от пули отправился в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с простреленным легким, сломанным ребром и лопаткой. Полицейские оперативно задержали подозреваемого, которым оказался 60-летний Андрей Богданов. Мужчина представился как сотрудник ЧОПа и рассказал, что увлекается охотой. Почему в ответ на предупреждение охранников он открыл стрельбу — неясно.

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