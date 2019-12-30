Новым худруком театра «Современник» стал Виктор Рыжаков

Новым худруком театра «Современник» стал Виктор Рыжаков
Виктор Рыжаков. Фото: Центр имени Всеволода Мейерхольда

Новым худруком театра «Современник» стал режиссер Виктор Рыжаков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

В театральной среде хорошо восприняли такое решение.

Напомним, художественный руководитель «Современника» Галина Волчек оказалась в больнице 24 декабря. У нее диагностировали воспаление легких. На протяжении двух дней у актрисы отказывали внутренние органы. В четверг днем Галина Волчек перестала дышать – по предварительным данным, причиной смерти стал отек мозга и легких.

Свои соболезнования уже выразил мэр Москвы, а также многие звезды шоу-бизнеса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галина Волчек впала в кому из-за болезни. Советская актриса театра и кино, театральный режиссер Галина Волчек была экстренно госпитализирована в московскую больницу после жалоб на сильные боли в грудной клетке.

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