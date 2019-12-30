С 1 января полигон «Красный бор» перейдет в ведение Минприроды РФ

Полигон «Красный Бор» в Ленобласти, где хранятся промышленные химические отходы, с 1 января следующего года перейдет под контроль Министерства природы РФ.

Градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов еще в июне 2019 года распорядился подготовить передачу полигона в собственность Минприроды. После вступления в права учредителя «Красного бора», министерство планирует подготовить необходимую сметно-проектную документацию для проведения рекультивации загрязненного участка.

В частности, Минприроды намерено найти исполнителей для реализации федеральных проектов «Чистая страна» и «Экология». В рамках этой задачи должны быть ликвидированы наиболее вредные отходы, копившиеся в земле. Напомним, что полигон «Красный бор», находящийся в тридцати километрах от Петербурга, содержит более 2 млн тонн отходов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко и Беглов приступили к обсуждению возможностей решения проблемы мусора.