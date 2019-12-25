Дрозденко начал обсуждать с Бегловым мусорный вопрос

Губернатор Ленобласти обратился в письме к своему петербургскому коллеге Александру Беглову с просьбами о предоставлении информации об образователях отходов в Петербурге и количестве мусора.

Как сообщает 47news со ссылкой на Александра Дрозденко, в письме к Беглову он попросил предоставить регоператору Ленобласти доступ к данным об образователях отходов и количестве мусора.

Также он потребовал установить на все городские мусоровозы ГЛОНАСС для того, чтобы области могла знать о местонахождении городских машин. Кроме того, губернатор призвал заключить между перевозчиками, полигонами и областным регоператором трехстороннее соглашение.

Помимо этого, Дрозденко просит обсудить вопрос о сортировке мусора в городе до того, как его вывезут в Ленобласть. Глава области также поинтересовался у градоначальника о строительстве мусоросжигательных заводов в городской черте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко заявил, что Ленобласть ждет присоединения Петербурга к «мусорной реформе».