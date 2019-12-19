Дрозденко заявил, что Ленобласть ждет присоединения Петербурга к «мусорной реформе»

Он отметил, что большая часть мусора, который генерируется в регионе, привозят из Северной столицы.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Обо всем рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он отметил, что регион заинтересован в том, чтобы Санкт-Петербург как скорее присоединился к «мусорной реформе». Глава подчеркнул, что сейчас можно контролировать мусорный рынок и понимать, куда какая машина везет мусор, но это касается только тех отходов, который везут из Ленинградской области.

Дрозденко понимает, что не может торопить власти Петербурга, но предлагает им подписать соглашение, чтобы сотрудничать в этом направлении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин принял участие в пресс-конференции, в рамках которой ответил на вопрос о «мусорной реформе» в Петербурге. Он призвал местных жителей немного подождать, так как нужно время на налаживание процессов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заявил: «Нужно избавиться от серых схем и криминала».