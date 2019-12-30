Смольный одобрил строительство яхт-клуба «Газпрома» в Стрельне

Яхт-клуб расположится рядом с Дворцом конгрессов. Фото: Wikipedia

Яхт-клуб расположится рядом с Дворцом конгрессов. Фото: Wikipedia

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил 27-миллиардный проект строительства гостиницы и яхт-клуба «Газпрома» по соседству с Константиновским дворцом в Стрельне.

В понедельник, 30 декабря, в ходе заседания градоначальник заявил, что готов принять идею строительства гостиничного комплекса с условием некоторых доработок. Условие заключается в том, что инвестор, в случае возведения отеля с необходимой для маломерных судов инфраструктурой, за свой счет построит дорогу к спасательной станции на берегу.

Александр Беглов отметил, что в общем проект пришелся ему по душе. «В целом принимаем», — подтвердил губернатор.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подрядчиком строительства отельного комплекса «Газпрома» будет ООО «Управляющая компания Кредо», которая в прошлом реставрировала здания Сената и Синода.