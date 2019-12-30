«Газпром» и Киев заключили мировое соглашение

Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил в своем Facebook, что Москва и Киев уладили антимонопольный спор.

Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря. Газовое сотрудничество российского холдинга и Украины предусматривало отказ Киева от всех антимонопольных претензий, общая сумма которых равняет 7,4 миллиардам долларов. В свою очередь, «Газпром» отзовет иск из Женевского суда о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.

Таким образом, между двумя странами открывается возможность заключения долгосрочных контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом». Отметим, что срок действия последнего контракта на поставку газа истекает 31 декабря 2019 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что государственный департамент США предоставил подрядчику «Северного потока-2» месяц на завершение всех необходимых для остановки работ действий.