После ДТП на проспекте Культуры «вырезают» водителя внедорожника

Вечером 30 декабря на проспекте Культуры произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая.

ДТП произошло возле торгового центра «Родео Драйв».

Как сообщили очевидцы, водителя извлечь не смогли, ему на помощь прибыли спасатели.

«На проспекте Культуры 1, возле ТРК»Родео Драйв» внедорожник врезался в трамвай. Водителя извлечь не смогли, работают спасатели», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и «ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.