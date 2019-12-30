В Петербурге арестован подозреваемый в подготовке терактов

Дзержинский районный суд заключил под стражу подозреваемого в подготовке новогодних терактов. Он будет находиться под стражей до 29 февраля.

«Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Георгия Чернышева», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Процесс проходил в закрытом режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что подозреваемые сознались в преступных намерениях. Информация о задержании сотрудниками ФСБ двоих россиян, намеревавшихся устроить взрыв в Северной столице в новогоднюю ночь, появилась утром понедельника. Важное содействие в поимке террористов российским спецслужбам оказали американские коллеги. Позже президент Путин позвонил Дональду Трампу, чтобы выразить благодарность.