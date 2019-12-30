На пересечении Орджоникидзе и Витебского маршрутка с ребенком внутри попала в ДТП

В результате ДТП пострадал ребенок, который находился в маршрутке. Фото: vk.com/spb_today

В результате ДТП пострадал ребенок, который находился в маршрутке. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 30 декабря в Московском районе произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

В результате ДТП пострадал ребенок, который находился в маршрутке.

Как сообщили очевидцы, водитель автобуса повернул с улицы Орджоникидзе на Витебский проспект, не увидев джип, который ехал на зеленый свет. В результате произошло ДТП.

«Мы ехали с ребёнком в маршрутке, маршруточник повернул с Орджоникидзе на Витебский и не увидел Жжип, который ехал по Витебскому на зелёный. Все живы, ребенок испугался, у меня синяк на бедре», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.