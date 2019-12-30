Центр Петербурга стоит в предновогодних пробках

«Яндекс.Навигатор» оценивает пробки на некоторых участках дороги до восьми баллов.

Сегодня, 30 декабря, многие петербуржцы отправились в центр города за подарками и праздничной едой. Из-за этого огромное количество людей спустились в метро, а другие отправились за покупками на автомобиле. Наплыв машин спровоцировал затор в центре Санкт-Петербурга. Движение затрудненно на Невском, Лиговском проспектах, а также на Садовой улице. Прилегающие к ним улицы также окрашены в красный и желтые цвета.

Также пользователи отмечают, что не везет тем, кто едет с Васильевского острова в центр. Покраснели сразу несколько мостов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что километровые пробки собрались на границе с Финляндией. Около 270 водителей стояли на границе более двух с половиной часов. Сейчас там ситуация намного спокойнее.