Километровые пробки собрались на границе с Финляндией

Километровые пробки собрались на границе с Финляндией
Флаг Финляндии. Фото: pixabay

Перед новогодними праздниками на российско-финской границе собираются огромные пробки. Петербуржцы ждут своей очереди по несколько часов.

Согласно данным портала «Награнице.ру», сегодня утром, 30 декабря, петербуржцам пришлось постоять в серьезной пробке в Брусничном. Около 270 водителей стояли на границе более двух с половиной часов. Сейчас там ситуация намного спокойнее.

Большие пробки также были в Светогорске, где к 10 утра скопилось около 150 автомобилей. Водителям пришлось понервничать около двух часов. Обстановка с пробками в Иматре была приблизительно такой же.

Самые маленькие пробки, по сравнению с остальными пропускными пунктами, были в Торфяновке, где 50 машин проходили границу в течение часа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы отправились на выходные в Финляндию и встали в пробках.

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