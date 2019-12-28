Петербуржцы отправились на выходные в Финляндию и встали в пробках

Петербуржцы отправились на выходные в Финляндию и встали в пробках
Петербуржцы стояли в пробках по часу. Фото: pixabay

Петербургские автомобилисты отправились на шоппинг в эти выходные в Финляндию, однако их дали трудности на границе. Петербуржцы стоят в больших пробках на границе с Финляндией.

Согласно данным с портала «Награнице.ру», самые большие пробки сегодня были в Брусничном по дороге в сторону Финляндии. Водителям приходилось ждать около часа для того, чтобы попасть в Финляндию, где можно закупиться новогодними подарками.

Пользователь Ирина рассказала, что машин на пропускном пункте мало, однако очередь все равно движется очень медленно. Сейчас люди стоят примерно полчаса в пробке.

Ситуация в Торфяновке и Светогорске намного лучше — там постоять в очереди придется всего минут пять.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне не смогут купить недвижимость в Финляндии без разрешения от Минобороны.

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Петербуржцы отправились на выходные в Финляндию и встали в пробках
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