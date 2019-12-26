Россияне не смогут купить недвижимость в Финляндии без разрешения от Минобороны

В 2020 году в Финляндии вступает в силу закон, согласно которому граждане стран, не входящих в состав Евросоюза и Европейской экономической зоны, не смогут приобрести недвижимость в Финляндии без специальной документации.

Как сообщает служба новостей Yle, в начале следующего года на территории Финляндии вступят в силу законы, согласно которым все покупатели недвижимости из-за пределов ЕС и ЕЭС должны предоставить продавцам специальное разрешение, полученное в Министерстве обороны.

Издание поясняет, что в Минобороны могут не разрешить осуществление сделки по соображениям госбезопасности. Закон будет касаться, к примеру, недвижимости вблизи авиабаз, радиолокационных локаций и других важных объектов. Также будут учитываться личность покупателя и цели использования недвижимости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что русские не доверяют соотечественникам в Финляндии.