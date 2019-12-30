«Взвешенное решение»: Богомолов прокомментировал назначение Рыжакова худруком «Современника»

Режиссер Константин Богомолов поддерживает решение и назначении Виктора Рыжакова художественным руководителем театра «Современник».

«Рыжаков — может быть единственный, кто наследует стилю и духу Современника из нового поколения режиссеров. Взвешенное, точное решение Департамента», — написал Богомолов в в Instagram.

Сегодня стало известно, что новым художественным руководителем театра «Современник» назначен режиссер Виктор Рыжаков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы.

Напомним, художественный руководитель театра «Современник», актриса и режиссер Галина Волчек скончалась в возрасте 86 лет, спустя неделю после дня рождения. 23 декабря ее госпитализировали с легочным заболеванием. По данным СМИ, на следующий день Волчек впала в кому, однако в пресс-службе «Современника» опровергали эту информацию.

Волчек родилась в 1933 году в Москве в семье оператора и кинорежиссера Бориса Волчека, окончила Школу-студию МХАТ, в 1956 году стала соосновательницей театра «Современник», а в 1972-м стала его худруком. В 1989 году она стала народной артисткой СССР в 1990-х была депутатом Госдумы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галина Волчек впала в кому из-за болезни.Советская актриса театра и кино, театральный режиссер Галина Волчек была экстренно госпитализирована в московскую больницу после жалоб на сильные боли в грудной клетке.