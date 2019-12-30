Беглов осчастливил трех участников акции «Елка желаний»

Губернатор встретился с юными петербуржцами и вручил подарки в преддверии Нового года.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов встретился с юными петербуржцами в Смольном. Маленький мальчик в записке попросил о наборе для творчества, а другой очень хотел получить компьютер. Еще один юный петербуржец мечтал прокатиться на гоночном такси с профессиональным водителем и получит такую возможность.

«Я, конечно, не Дед Мороз. Но мне захотелось помочь осуществить эти мечты. Я выбрал три записки. Они оказались вашими!»,

— рассказал губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко пообещал исполнить новогодние желания детей из Ленобласти. Один мальчик попросил главу региона сводить его на матч «Зенита», другой ребенок хочет новые качели, а девочка заявила, что мечтает сняться в клипе.