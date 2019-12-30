На Приморском шоссе машина влетела в дерево и прилегла на бок

По предварительным данным, все остались живы, но вот целы ли – непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Приморском шоссе в Репино. Автомобиль не понятной причине сначала влетел в дерево, а затем прилег на бок. Мимо проезжающие водители остановились и помогли поставить транспорт на колеса.

Свидетели считают, что всему виной могла стать непогода и скользкие дороги. Не уточняется, пострадал ли водитель.

«Ехала там недавно, там трасса вся мокрая, идет дождь, люди несутся, идут на обгон при плохой видимости»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Уфимской автомобилист отправил в больницу пешехода. Женщина получила травмы. Кажется, ей предстоит встретить Новый год в медучреждении.