На Уфимской автомобилист отправил в больницу пешехода

Женщина получила травмы. Кажется, ей предстоит встретить Новый год в медучреждении.

Все случилось сегодня вечером, 30 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на пересечении Уфимской и Попова. «Хендай» наехал на женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Она упала на асфальт и больше не смогла встать. Ей вызвали карету скорой помощи, пострадавшую госпитализировали, в каком состоянии – не уточняется.

Непонятно, почему случилась авария. Многие отметили, что женщина шла в темной одежде и водитель ее не заметил. Они рекомендуют носить светоотражающую одежду.

«Разве так тяжело светоотражающие полоски хотя бы на рукава надеть. Ну реально ведь не видно в темной одежде. Или хотя бы убедиться, что водитель вас увидел и остановился,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жительница Ленобласти отметит Новый год в больнице из-за ДТП.