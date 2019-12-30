Жительница Ленобласти отметит Новый год в больнице из-за ДТП

Остается надеется, что она останется жива и сможет вернуться домой уже в 2020 году.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на 56-м километре автодороги «Петербург – Кировск» в Кировском районе. Молодая девушка переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, когда на нее наехал водитель «ВАЗ 2114».

Она получила травмы и ее госпитализировали. В каком состоянии – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти в аварии пострадали пять человек. Все пострадавшие находятся в состоянии различной степени тяжести. По предварительным данным, все остались живы.