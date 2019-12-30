В Ленобласти в аварии пострадали пять человек

Каково их состояние – не уточняется. Они получили травмы различной степени тяжести.

Все случилось сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники. Авария произошла на 196 километре дороги «Вологда Новая Ладога» в Бокситогорском районе. Участники – два автомобиля, «Нексия» и «Ниссан». Как именно произошло ДТП – не уточняется. В результате травмы получили пятеро, один человек и вовсе оказался зажат в машине. Все пострадавшие находятся в состоянии различной степени тяжести. По предварительным данным, все остались живы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Яхтенной водитель иномарки решил проскочить перед ГАЗелью и попал в ДТП. Информации о пострадавших не поступало.