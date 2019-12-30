На Яхтенной водитель иномарки решил проскочить перед ГАЗелью и попал в ДТП

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 30 декабря на Яхтенной улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля Ford и ГАЗели.

Как сообщили очевидцы, водитель легковушки выезжал с прилегающей территории от продуктового магазина «Окей» и решил проскочить перед ГАЗелью. В результате произошло ДТП.

«На Яхтенной выезжавший от Окея Форд думал проскочить, но перед ГАЗелью не проскочишь», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в четверг, 26 декабря, на петербургской КАД перекрывали движение из-за вертолета, который прибыл на место массового ДТП за пострадавшими.