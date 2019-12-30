Жених разоблачил неверную невесту прямо на свадьбе

Мужчина включил ролик, на котором его возлюбленная изменяла ему.

Об этом стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем сообщает Daily Mail, ссылаясь на китайские СМИ. Во время торжества мужчина показал необычное видео – на нем запечатлена невеста в компании супруга собственной сестры. Судя по всему, женщина была неверна своему избраннику, но пыталась скрыть этот факт и выйти замуж несмотря ни на что. Жених же решил ей отомстить и опозорить перед гостями.

«Ты думала, я ничего не знаю?»

— спросил жених.

Невеста швырнула в него букет. Что было дальше – история умалчивает. Пользователям понравилось видео, но некоторые решили, что это – реклама приложения для видео.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил жених-продюсер из Ливана. Феофилактова пока никак не прокомментировала слухи, но, тем не менее, кардинально сменила имидж.