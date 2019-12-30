На Большевиков коллапс: машина влетела в остановку

На Большевиков коллапс: машина влетела в остановку
Фото: "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Часть дороги окрасилась в алый цвет – автомобилистам стоит держаться подальше от места происшествия.

Обо всем стало известно сегодня, 30 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на перекрестке Большевиков и улицы Подвойского недалеко от гипермаркета «Окей». Два автомобиля столкнулись, после чего одна из них влетела в остановку. Непонятно, что стало причиной инцидента и есть ли пострадавшие, но на место уже прибыла скорая и реанимация.

Из-за инцидента образовалась пробка – водители советуют всем объезжать проспект Большевиков, чтобы не ждать возможности проехать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Приморском шоссе машина влетела в дерево и прилегла на бок. По предварительным данным, все остались живы, но вот целы ли – непонятно.

дтп остановка пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кудрявцева показала грудь после операции: «Нет у нас ананасов»
Стало известно, что досталось сыну Галины Волчек после ее смерти
На Большевиков коллапс: машина влетела в остановку
Соседов снова обрушился критикой на Пугачеву и ее немощь
Жених разоблачил неверную невесту прямо на свадьбе
В России посчитали число бедных и немного порадовались
На Приморском шоссе машина влетела в дерево и прилегла на бок
В Петербурге неделю разыскивают машинистку трамвая