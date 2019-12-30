На Парашютной машина сбила с ног мужчину

Пострадавшему вызвали карету скорой помощи. О его состоянии ничего не говорится.

Об этом стало известно вечером 30 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария случилась на Парашютной улице. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемой «зебре», когда на него наехал «Ниссан». В результате пешеход упал и больше не смог подняться на ноги. Ему вызвали карету скорой помощи – врачи должны рассказать, насколько серьезны травмы.

Непонятно, что стало причиной инцидента. Либо водитель не заметил петербуржцы в темноте, либо всему виной скользкие дороги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Уфимской автомобилист отправил в больницу пешехода. Непонятно, почему случилась авария. Многие отметили, что женщина шла в темной одежде и водитель ее не заметил. Они рекомендуют носить светоотражающую одежду.