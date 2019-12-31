Как отмечают Новый год в разных странах

Бенгальские огни, оливье, бой курантов и телевизионное обращение президента — самые узнаваемые атрибуты Нового года в России. Как отмечают этот праздник в других странах, в материале gazeta.spb.ru.

Италия

В Италии Новый год отмечают по григорианскому календарю — в ночь с 31 декабря на 1 января. Итальянцы верят, что в этот день нужно прощаться со всем старым и освобождать место для нового. Существует традиция, согласно которой из окна выбрасывают старые вещи — мебель, посуду, одежду и другое.

Деда Мороза в Италии называют Баббо Натале, что в переводе означает Рождественский Дед. Внешне он напоминают более худую версию Санта-Клауса — он носит красный наряд и имеет большую белую бороду. Передвигается Баббо Натале на салазках, запряженных северными оленями.

Австралия

Австралия встречает Новый год одной из первых. Праздник в этой стране выпадает на лето. В Южном полушарии летними месяцами считаются декабрь, января и февраль. Погода в эти дни особенно жаркая и засушливая.

Множество новогодних празднеств в Австралии проходит под открытым небом. В Сиднее в полночь гремит один из самых грандиозных фейерверков мира, а в Мельбурне устраивают тематические дискотеки. Бары, рестораны и клубы в новогоднюю ночь обычно заполнены.

1 января австралийцы любят устраивать пикники, пляжные вечеринки и карнавалы.

Япония

В Японии дома к Новому году украшают композициями из бамбука, веток сливы и ели. Празднества растягиваются с 29 декабря по 3 января, однако некоторые начинают отмечать уже 25-го.

О приходе Нового года в Японии возвещают 108 ударов колоколов. Согласно поверью, каждый удар прогоняет один из человеческих пороков.

На новогоднем столе в Японии можно найти водоросли, рыбный пирог, пюре из батата с каштанами, фасоль и моти — традиционный десерт из клейких сортов риса.

Шотландия

Новый год в Шотландии называют Хогмани. В ночь с 31 декабря на 1 января горожане поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам. Шотландцы верят, что таким образом провожают старый год и приглашают новый.

Еще одно поверье связано с приходом гостей. Человек, который первым переступит порог дома в новом году, способен принести удачу. Хорошей приметой считается высокий мужчина с темными волосами. Приходят гости обычно с символическими дарами: печеньем, фруктовым тортом, бутылкой виски и т.д.

Израиль

Еврейский Новый год Рош ха-Шана наступает в сентябре или октябре. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. Так, в 2019 год Рош ха-Шана выпал на вечер 29 сентября — вечер 1 октября.

В праздник евреи посещают молитвенные службы в синагоге и трубят в шофар — ритуальный духовный инструмент из рога барана.

Для того, чтобы новый год был сладким, жители Израиля едят хлеб или яблоки с медом. Среди традиционной еды также — круглая хола, голова рыбы и гранат.

Испания

Самая известная новогодняя традиция в Испании — поедание 12 виноградин (по одной на каждый удар курантов). В магазинах в декабре можно найти готовые баночки с дюжиной уже очищенных от семян и кожи ягод. Испанцы верят, что, съев 12 виноградин, получат счастье и процветание в новом году.

Праздничными в Испании считаются дни от Рождества, 25 декабря, до Дня трех кололей-волхвово, 6 января. Период этот называют священным двенадцатидневьем.