В Китае обрушился строящийся туннель, четверо погибли

В Китае обрушился строящийся туннель, четверо погибли
На месте продолжаются поисково-спасательные операции. Фото: Pixabay

В северной части Китая рухнул строящийся туннель, когда внутри находились люди. В результате обрушения погибли четверо. Судьба еще двух рабочих неизвестна.

Трагедия произошла в понедельник, 30 декабря, в провинции Шаньси. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию агентства «Синьхуа», все случилось около четырех часов дня по местному времени. Под завалами в результате обвала туннеля оказались заблокированы шестеро рабочих.

Гибель четверых человек уже подтвердили. На месте случившегося продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели 14 человек в результате выброса газа на угольной шахте. Все произошло в Китае.

Китай обрушение стройка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Китае обрушился строящийся туннель, четверо погибли
Россияне рассказали, как экономят в подготовке к Новому году
Эксперты рассказали, кому противопоказана баня
Стало известно, как лучше хранить блюда с новогоднего стола
Шнуров высмеял однообразные новогодние шоу с Киркоровым и Путиным
Рудковская устроила скандал декораторам из-за елки
Самая красивая девушка мира снялась без лифчика
Из-за черного пакета у Московского вокзала образовались пробки