В Китае обрушился строящийся туннель, четверо погибли

В северной части Китая рухнул строящийся туннель, когда внутри находились люди. В результате обрушения погибли четверо. Судьба еще двух рабочих неизвестна.

Трагедия произошла в понедельник, 30 декабря, в провинции Шаньси. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию агентства «Синьхуа», все случилось около четырех часов дня по местному времени. Под завалами в результате обвала туннеля оказались заблокированы шестеро рабочих.

Гибель четверых человек уже подтвердили. На месте случившегося продолжается поисково-спасательная операция.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о гибели 14 человек в результате выброса газа на угольной шахте. Все произошло в Китае.