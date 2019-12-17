В Китае погибли 14 горняков после выброса газа на угольной шахте

В Китае погибли по меньшей мере 14 горняков в результате выброса газа на угольной шахте. Еще двое оказались заблокированными под землей.

Трагический инцидент произошел в провинции Гуйчжоу в ночь на вторник, 17 декабря. Согласно предварительным данным, в шахте в уезде Аньлу находились 23 человека. Выбраться удалось семерым.

Как сообщает агентство «Синьхуа», по состоянию на 9 утра по местному времени, на место происшествия прибыли представители местного правительства, различных ведомств и экстренные службы.

В настоящее время выясняются причины аварии на угольной шахте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании мужчин, устроивших ночную стрельбу в центре города. Инцидент произошел в Перми.