В Перми задержали мужчин, стрелявших из авто в центре города

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, устроивших стрельбу из автомобиля ночью в центре Перми.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях в воскресенье, 15 декабря. Очевидцы поделились кадрами, на которых видно, как мужчина стреляет вверх из автомата, находясь при этом на пассажирском сидении авто.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел у одного из клубов. В результате случившегося обошлось без пострадавших. Правоохранители начали проверку по данному факту.

К настоящему моменту удалось установить лица, причастные к инциденту. Их доставили в отдел полиции.

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