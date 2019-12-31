Новый фильм о Гарри Поттере покажет героев спустя 20 лет

Новый фильм о Гарри Поттере покажет героев спустя 20 лет
Гарри Поттер. Фото: кадр из фильма youtube.com

Создатели всеми-любимых фильмов о Гарри Поттере покажут продолжение фэнтези-истории. Стало известно, о чем будет новая картина о «мальчике, который выжил».

События, которые будут представлены в фильме, показывают жизнь героев спустя 20 лет после победы над Волан-де-Мортом. В планах создателей запустить сразу несколько сюжетных линий. Одной из них станет история дочери главного злодея. Новый центральный персонаж попробует воскресить Волан-де-Морта.

Как сообщили «РИА Новости», ссылаясь на информацию журналистов издания We Got This Covered, большинство дорогих сердцу персонажей вернется в том же актерском составе.

Кроме того, новый фильм может положить начало сериалу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, какие фильмы стали самыми популярными в уходящем году. Эксперты также назвали самые обсуждаемые сериалы.

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