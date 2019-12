Новый фильм о Гарри Поттере покажет героев спустя 20 лет

Создатели всеми-любимых фильмов о Гарри Поттере покажут продолжение фэнтези-истории. Стало известно, о чем будет новая картина о «мальчике, который выжил».

События, которые будут представлены в фильме, показывают жизнь героев спустя 20 лет после победы над Волан-де-Мортом. В планах создателей запустить сразу несколько сюжетных линий. Одной из них станет история дочери главного злодея. Новый центральный персонаж попробует воскресить Волан-де-Морта.

Как сообщили «РИА Новости», ссылаясь на информацию журналистов издания We Got This Covered, большинство дорогих сердцу персонажей вернется в том же актерском составе.

Кроме того, новый фильм может положить начало сериалу.

