Восемь пожарных час тушили баню и дом в Новой Ропше

Восемь пожарных час тушили баню и дом в Новой Ропше
Причины возгорания пока неизвестны. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленобласти тушили пожар в частном доме и бане. Постройки вспыхнули в СНТ «Фармакон» в деревне Новая Ропша.

ЧП произошло сегодня, 31 декабря, ранним утром. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 5:30. К месту происшествия выехали восемь огнеборцев на двух спецтранспортах. Постройки полыхали на площади 40 «квадратов».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, спасатели тушили их около часа. К 6:37 возгорание было ликвидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с участием арендованного авто. Авария случилась на Благодатной улице.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пассажир избил водителя такси в Купчино
Мужчину с ножами, напугавшего петербурженку, привлекли к ответственности
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, где опасно покупать косметику и духи
Суд Петербурга вынес приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков в ...
Неизвестный избил пенсионера на Маршала Захарова
Пешехода насмерть сбили под Всеволожском
Восемь пожарных час тушили баню и дом в Новой Ропше
Forbes: США опоздали с введением санкций против «Северного потока-2»