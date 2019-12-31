Восемь пожарных час тушили баню и дом в Новой Ропше

В Ломоносовском районе Ленобласти тушили пожар в частном доме и бане. Постройки вспыхнули в СНТ «Фармакон» в деревне Новая Ропша.

ЧП произошло сегодня, 31 декабря, ранним утром. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 5:30. К месту происшествия выехали восемь огнеборцев на двух спецтранспортах. Постройки полыхали на площади 40 «квадратов».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, спасатели тушили их около часа. К 6:37 возгорание было ликвидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с участием арендованного авто. Авария случилась на Благодатной улице.