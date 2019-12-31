На Благодатной каршеринг попал в ДТП, объезжая другие машины

На Благодатной каршеринг попал в ДТП, объезжая другие машины
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.

Авария случилась сегодня утром, 31 декабря, на пересечении Благодатной и Варшавской улиц. По словам очевидцев, водитель арендованной легковушки врезался в автомобиль Ford Focus, когда пытался объехать другие машины.

«Каждая минута дорога…торопятся», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», авария случилась около 07:47 и заняла средний ряд на проезжей части. На участке в сторону Московского проспекта собралась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП на Дунайском проспекте. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и реанимации.

дтп каршеринг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Как отмечают Новый год в разных странах
В Пулково рейс в Ош задержали на три часа
В Петербурге выбрали поставщика 55 троллейбусов за 1,3 млн рублей
На Благодатной каршеринг попал в ДТП, объезжая другие машины
В Петербурге арестовали двух обвиняемых в подготовке теракта в новогодние ...
Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Путина с наступающим Новым годом
Новый фильм о Гарри Поттере покажет героев спустя 20 лет
В Ленобласти трудоустроили более 16 тысяч человек за 2019 год