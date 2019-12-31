На Благодатной каршеринг попал в ДТП, объезжая другие машины

В Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.

Авария случилась сегодня утром, 31 декабря, на пересечении Благодатной и Варшавской улиц. По словам очевидцев, водитель арендованной легковушки врезался в автомобиль Ford Focus, когда пытался объехать другие машины.

«Каждая минута дорога…торопятся», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», авария случилась около 07:47 и заняла средний ряд на проезжей части. На участке в сторону Московского проспекта собралась пробка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП на Дунайском проспекте. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи и реанимации.