Mazda превратилась в груду металла после столкновения с Mercedes на Дунайском, пострадал ребенок

Mazda превратилась в груду металла после столкновения с Mercedes на Дунайском, пострадал ребенок
В машине сработали подушки безопасности. Фото: vk.com/spb_today

Петербуржцы сообщили о жуткой аварии на Дунайском проспекте в Московском районе города. В результате столкновения двух иномарок пострадал ребенок. Реанимация увезла одного из водителей.

Все произошло сегодня ночью, 31 декабря. По словам очевидцев, машины «встретились» недалеко от путепровода над Пулковским шоссе. Mazda столкнулась с Mercedes, в результате чего больше пострадала первая машина. На опубликованных фотографиях видно, что Mazda превратилась в груду металла.

«Водитель Мазды девушка, ее увезли в реанимацию, в состоянии средней тяжести», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автор записи также рассказал, что во второй машине было пять пассажиров и маленький ребенок.

«Только что проезжал, Мазду разложило», — пишет подписчик.

«Мерс вроде целый, а мазда похоже столб обняла, прилично ее разворотило», — написал пользователь.

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