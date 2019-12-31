Mazda превратилась в груду металла после столкновения с Mercedes на Дунайском, пострадал ребенок

Петербуржцы сообщили о жуткой аварии на Дунайском проспекте в Московском районе города. В результате столкновения двух иномарок пострадал ребенок. Реанимация увезла одного из водителей.

Все произошло сегодня ночью, 31 декабря. По словам очевидцев, машины «встретились» недалеко от путепровода над Пулковским шоссе. Mazda столкнулась с Mercedes, в результате чего больше пострадала первая машина. На опубликованных фотографиях видно, что Mazda превратилась в груду металла.

«Водитель Мазды девушка, ее увезли в реанимацию, в состоянии средней тяжести», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Автор записи также рассказал, что во второй машине было пять пассажиров и маленький ребенок.

«Только что проезжал, Мазду разложило», — пишет подписчик. «Мерс вроде целый, а мазда похоже столб обняла, прилично ее разворотило», — написал пользователь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом ДТП на КАД. Четыре водителя не справились с управлением на скользкой дороге.