Четыре машины раскидало на скользкой дороге на КАД

На КАД в Петербурге сразу несколько легковых автомобилей расположились вдоль дороги. По словам очевидца, водители не справились с управлением на скользкой дороге.

Все произошло сегодня ночью, 31 декабря. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участниками аварии стали четыре машины. Легковушки расположились друг от друга на значительном расстоянии.

«Асфальт резко покрылся льдом», — написал автор записи в соцсети «ВКонтакте».

У каждого автомобиля зафиксированы различные повреждения, но, к счастью, они не являются серьезными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупной пробке у Московского вокзала. Машины собрались из-за пакета с неизвестным содержимым.