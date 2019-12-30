Из-за черного пакета у Московского вокзала образовались пробки

На место прибыли сотрудники спецслужб, которые проверяют, насколько опасен предмет.

Об этом стало известно сегодня, 31 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Горожане жалуются на пробки у Московского вокзала, причиной которых стали не распродажи и не праздничный шоппинг, а брошенный кем-то в центре города черный пакет. На место приехала спецслужбы, приступившие к проверке, из-за чего все перегородили.

«Всё перегородили, устроив пробку»,

— пишет очевидец.

«Яндекс. Пробки» показывается, что «красными» стали Лиговский проспект, Невский проспект и часть Гончарной улицы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших теракт в Петербурге. Задержанные имели при себе улики, которые подтверждали их вину.