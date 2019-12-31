Суд Петербурга вынес приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере

Он обвиняется в покушении на сбыт психотропных веществ в крупном размере. Фото: Baltphoto

Он обвиняется в покушении на сбыт психотропных веществ в крупном размере. Фото: Baltphoto

Суд в Петербурге приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Он обвиняется в покушении на сбыт психотропных веществ в крупном размере.

Суд установил, что обвиняемый через мессенджер вступил в преступный сговор с неустановленным соучастником на сбыт амфетамина неопределенному кругу лиц. Он получил через «закладку» партию амфетамина общей массой 23,43 грамма в 20 свертках с целью дальнейших «закладок» распространить психотропное вещество. Однако своей умысел ему не удалось довести до конца, потому что он был задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодой человек незаконно приобрел и хранил наркотические вещества, а также украл мобильный телефон у своей сожительницы. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угон, кражи и другие преступления.