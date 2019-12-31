Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его шутку

Сюткин пообещал отомстить Шнурову за его шутку
Валерий Сюткин. Фото: кадр из видео/Youtube

Певец Валерий Сюткин пообещал ответить музыканту Сергею Шнурову на его высказывания про возраст артиста.

Он пообещал, что «ответочка будет» в прямом эфире финала шоу «Голос» 1 января и добавил, что не будет «распыляться по мелочам».

«Одним залпом уже будет все сделано — понятно и художественно», — сказал певец в беседе с Telegram-каналом «Подъем».

«Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе», — посмеялся Сюткин.

Напомним,Сергей Шнуров в ходе телешоу «Вечерний Ургант» рассказал, почему должен стать лучшим наставником в проекте «Голос», а также пошутил над своим коллегой Валерием Сюткиным. По словам Ивана Урганта, лидер группы «Ленинград» является главным фаворитом 8 сезона «Голоса». Сам Шнуров подчеркнул наличие конкуренции, выделив Валерия Сюткина.

«Человек, которого любят все», — выразился Ургант о Сюткине.

На это Шнуров иронично заявил, что проблема Сюткина в том, что «он очень много двигается».

«Выходит и оставляет за собой много песка», – пошутил музыкант.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Меладзе раскритиковал Шнурова в ходе телепроекта «Голос» на Первом канале. По словам продюсера, Шнуров подобрал участнице неправильную песню. Меладзе заявил, что девушка должна была петь то, что хочет.

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