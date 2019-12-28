Меладзе раскритиковал Шнурова за выбор песни на шоу «Голос»

Музыкальный продюсер Константин Меладзе подверг критике наставника шоу «Голос Сергея Шнурова за его подход к участнице проекта Рагде Ханиевой. Меладзе считает, что музыкант подобрал девушке неправильную песню.

Меладзе заявил, что Шнуров не смог подобрать своей подопечной подходящий репертуар. Продюсер считает, что девушка должна петь то, что хочет. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев поддержал Меладзе и заявил, что он «разровнял Шнурова как бульдозер».

Лидер рок-группы «Ленинград» в ответ на это отметил, что талант начинающей певицы был использован «на полную». Кроме того, Шнуров поблагодарил всех участников, кто выбрал его в качестве наставника.

В результате Рагда Ханиева покинула шоу, получив 40% голосов от наставника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров высмеял оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос».