Шнуров высмеял оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос»

Шнуров высмеял оскорбившего Гагарину участника шоу &#171;Голос&#187;
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Российский рок-музыкант Сергей Шнуров пошутил над участником телешоу «Голос» Арсением Курчаниным, который своим выступлением оскорбил певицу Полину Гагарину.

Уральский певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором он сидит с Сергеем Шнуровым, который говорит: «Понимаешь, почему ты не остался? Я ж тебе говорил: «Сыпь ей на голову, на голову!».

Напомним, на данный момент уже бывший участник шоу Курчанин насыпал на стол Гагариной семечки, когда она находилась в кресле жюри. В ответ на это Гагарина припомнила артисту, каким он был интеллигентным на слепых прослушиваниях и отметила, что он бы так никогда не сделал, если бы его этому не научили.

«Это хамское поведение, но я тебя прощаю, потому что знаю, кто тебя этому научил», — заявила певица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров отправил домой сильнейшую участницу шоу «Голос».

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Шнуров высмеял оскорбившего Гагарину участника шоу «Голос»
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