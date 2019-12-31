Новый год шагает по стране: на Камчатке встретили 1 января

На Камчатку Новый год приходит раньше всех в России. Фото: pixabay.com

На Камчатку Новый год приходит раньше всех в России. Фото: pixabay.com

Жители Камчатского края первыми в России встречают новый 2020 год. С поздравлением к населению обратился губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Глава Камчатки отметил, что 2019 год был нелегким, однако плодотворным. «Сила, стойкость, целеустремленность, желание во что бы то ни стало преодолеть трудности, и в то же время доброе отношение друг к другу – это все о нас», — заявил Илюхин, пожелав «беречь Камчатку».

Напомним, что Новый год в Петропавловске-Камчатском и других городах региона наступает в 15:00 по московскому времени. В центре Петропавловска пройдут массовые гуляния — жителей ждут концерты, шоу барабанов, интерактивная программа и даже выступление резидента Comedy Club Дмитрия Кожомы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о новогодней программе петербуржцев. На Дворцовой ожидается концерт, дискотека и праздничный салют.