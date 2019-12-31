Дворцовая и Невский: петербуржцев в новогоднюю ночь ждут концерт, дискотека и праздничный фейерверк

Встреча зимнего праздника в городе на Неве начнется на главной городской площади и на Невском проспекте в 10 часов вечера.

Сегодня, 31 декабря, шоу-программа по традиции развернется сразу на нескольких площадках: интерактивная у центрального портика Большого Гостиного Двора и сцена на Малой Конюшенной улице.

На Дворцовой гостей праздника ожидает яркое шоу «Волшебная мастерская Данилы Мастера» с использованием различных спецэффектов. Кроме того, будет организован танцевальный марафон под хиты 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в новогоднем вечере примут участие диджеи RadioRecord, артисты ТВ-проектов, а также известные городские кавер-группы. В завершении праздника гости смогут потанцевать под хиты 90-х.

В три часа ночи следующего дня над Невой прогремит праздничный фейерверк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как отмечают главный праздник зимы в разных странах. Самыми узнаваемыми атрибутами Нового года стали бенгальские огни, оливье, бой курантов и обращение президента.