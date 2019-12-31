На Свердловской набережной Hyundai Solaris намотался на мачту освещения

На Свердловской набережной Hyundai Solaris намотался на мачту освещения
По словам очевидцев, в ДТП попал автомобиль марки Hyundai Solaris. Фото: vk.com/spb_today

Утром 31 декабря на Свердловской набережной легковой автомобиль из-за гололеда намотался на мачту освещения.

«На Свердловской набережной у заправки Лукойл, Солярис поскользнулся и намотался на мачту освещения», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в ДТП попал автомобиль марки Hyundai Solaris.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.

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