В Петербурге охранник «М-Видео» решил обогатиться на 2,5 млн рублей

Бывший сотрудник ЧОПа, охранявший магазин «М-Видео», и его приятеля подозревают в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Как полагает следствие, употребление алкоголя на рабочем месте подвигло охранника быстро и легко разбогатеть. Ночью он позвал на подмогу приятеля. Вдвоем злоумышленники, не стесняясь камер видеонаблюдения, похитили из магазина 56 наименований товара на общую сумму более 2,5 млн. рублей, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Продать все украденное обвиняемые не успели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции спустя недели после произошедшего.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в «Ленте» на Планерной улице утром 8 декабря мужчина едва не уволок алкоголь на сумму 7,4 тыс. рублей. Ночью был пойман мужчина в «Ленте» на Дальневосточном, который попытался уйти с продуктовым набором на 6,3 тыс. рублей.