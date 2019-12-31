ДТП в Московском районе остановило движение трамваев

ДТП в Московском районе. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

ДТП в Московском районе. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Днем 31 декабря две дамы устроили ДТП в Московском районе.

В результате ДТП остановилось движение трамваев в сторону Пулково.

По словам очевидцев, ДТП произошло у администрации Московского района. Проезжую часть не смогли поделить две автоледи.

«Две дамы поцеловались у администрации Московского района. Трамваи в сторону Пулково встали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.