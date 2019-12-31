Неизвестные отобрали зарплату у мигранта в Парголово и увезли его в неизвестном направлении

Сотрудники полиции проверяют информацию о похищении человека в Парголово.

Инцидент произошел около 22:00 в понедельник, 30 декабря у дома 16 по улице Федора Абрамова. По словам очевидцев, двое мужчин на каршеринге похитили мигранта, когда он вместе со своим коллегой возвращался с работы.

Злоумышленники увезли его в неизвестном направлении, отобрали 30 тыс. рублей, вытолкнули из машины и скрылись, сообщает «Фонтанка».

Выяснилось, что похищенный – 22-летний уроженец Узбекистана, работающий на мясокомбинате. О его местоположении до сих пор ничего неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленобласти в отдел полиции поступило сообщение о похищении человека. По словам мужчины, его увезли неизвестные люди не русской национальности в неизвестном направлении.