В Ленобласти мужчина позвонил полицейским, сообщив, что его похитили

В Лужском районе Ленобласти в отдел полиции поступило сообщение о похищении человека. По словам мужчины, его увезли неизвестные люди не русской национальности в неизвестном направлении.

Соответствующее сообщение поступило правоохранителям накануне, 30 декабря. Мужчина рассказал, что не знает, где он, и не может выбраться.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что телефонный номер, с которого поступило заявление, принадлежит другому человеку.

По словам владельца сим-карты, номер он приобрел 2004 году на свое имя. В момент, когда заявление поступило в отдел, он был на работе. Мужчина также уточнил, что нигде не оставлял свой телефон.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аресте жительницы Колпино. Женщина проведет в колонии общего режима год.