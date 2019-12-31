В Колпино прокуратура добилась замены «условки» на реальный срок в отношении женщины

В Колпино прокуратура добилась замены &#171;условки&#187; на реальный срок в отношении женщины
Женщина отправится в исправительную колонию. Фото: Pixabay

В соответствии с позицией прокуратуры Колпинского района суд отменил условное осуждение и исполнениие наказания в отношении местной жительницы, осужденной по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

По данным следствия, гражданка в течение года неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Также она игнорировала обязанность, возложенную на нее судом – пройти обследование в наркодиспансере на предмет наличия зависимости от употребления спиртного.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, в результате суд счел необходимым удовлетворить требования уголовно-исполнительной инспекции, направив жительницу в исправительную колонию общего режима. Ближайший год она проведет за решеткой.

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