Водителя задержали после смертельного ДТП в Шлиссельбурге

Водителя задержали после смертельного ДТП в Шлиссельбурге
ДТП унесло жизнь пассажирки. Фото: Pixabay

Полиция задержала мужчину, который в ночь на понедельник, 30 декабря, не справился с управлением автомобиля и совершил съезд в кювет.

ДТП произошло в ночь на понедельник, 30 декабря, в Кировском районе Ленобласти. Водитель автомобиля марки ЗАЗ Chance потерял управление, в результате чего машина слетела с дороги и перевернулась. ДТП унесло жизнь пассажирки.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Северной столицы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель хотел объехать стоящие машины, однако завершить маневр не смог – машины столкнулись.

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Водителя задержали после смертельного ДТП в Шлиссельбурге