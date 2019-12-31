Путин и Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Лидеры поздравили друг друга с наступающими праздниками.

Кроме этого, они обсудили обмен удерживаемых лиц и газовый контракт между сторонами. Оба поприветствовали подписание газового контракта и обмен в Донбассе.

Напомним, газовое соглашение между Россией и Украиной о транзите газа вступило в силу 31 декабря.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина сообщил в своем Facebook, что Москва и Киев уладили антимонопольный спор. Об этом стало известно в понедельник, 30 декабря. Газовое сотрудничество российского холдинга и Украины предусматривало отказ Киева от всех антимонопольных претензий, общая сумма которых равняет 7,4 миллиардам долларов. В свою очередь, «Газпром» отзовет иск из Женевского суда о нарушении Украиной обязательств по защите инвестиций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Киев намерен предложить компании «Газпром» новый тариф на транзит российского газа в Европу. Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Размер тарифа составит примерно $2,56-3,21 за прокачку 1 тыс. кубометров газа на 100 км в зависимости от объема бронирования. Чем больше объемы, тем ниже стоимость транзита.